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Росстат назвал самые дорогие и дешевые города для жизни

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Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год. Так, самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки Анадыре — там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.

В первой пятерке по дороговизне также города Якутии и Камчатского края — Зырянка, Мирный, Палана и Петропавловск-Камчатский. Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов. Там жить дороже, чем в среднем по России, на 28%, Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. В частности, в Назрани стоимость товаров и услуг на 25 процентов дешевле, чем в среднем по России.

Росстат начал рассчитывать индекс стоимости жизни в 2011 году. Этот показатель в отличие от индекса потребительских цен, измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, позволяет определить место отдельных городов России по уровню цен по сравнению с Россией в целом, поясняли в статистическом ведомстве.  Однако при расчете индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей: как правило, в самых «дорогих» городах зарплаты также одни из самых высоких.

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