Росстат: «Борщевой набор» в России подорожал в два раза за пять лет

Как выросли цены на продукты «борщевого набора» за пять лет (с января 2017 года по январь 2022 года):

В России за 2021 год «борщевой набор» подорожал на 60% — с 139,8 до 233,19 рублей. Пять лет назад набор стоил 111,19 рублей. В частности, капуста подорожала в 2,4 раза, картофель — почти на 57%, свекла — на 44%, морковь — на 33%, лук — на 16%, передает «РИА Новости» данные Росстата.

По итогам 2021 года годовая инфляция составила 8,4%, продовольственная инфляция — 10,25%. Банк России ожидает, что в 2022 году цены вырастут на 5,0–6,0%.

В январе 2022 года потребительские цены в России выросли на 0,99%. Больше всего подорожали овощи — на 6,6 %. Наибольший прирост цен в этой категории пришелся на белокочанную капусту (+15 % к декабрю), огурцы (+13,3 %) и помидоры (+12,7 %). Немного подешевели апельсины (-4,4 %), яйца (-3 %) и лимоны (-1,9 %), отмечает Росстат.

Цены на гречневую крупу в среднем по России увеличились на 2 %, а в 14 регионах рост составил от 4,1 до 9,1 %.

Из непродовольственных товаров в январе больше всего выросли цены на новые легковые автомобили отечественных и иностранных марок — на 2,1 и 1,9 %.

«Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на туалетное мыло (+1,6 %), туалетную бумагу (+1,3 %), <...> пеленки для новорожденных (+0,9 %), <...> пасты и щетки зубные (+0,7 %), порошки стиральные, дезинфицирующие средства для поверхностей, сухие корма для домашних животных (+0,4 %)», — говорится в сообщении.