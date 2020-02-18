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18 февраля,
2020
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Россию обязали выплатить $50 миллиардов по делу ЮКОСа

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. После вынесения решения в Минюсте отметили, что Москва «в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов». Как подчеркнули в ведомстве, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не были «добросовестными инвесторами».

Россию обязали выплатить $50 миллиардов по делу ЮКОСа

Ранее Окружной суд Гааги отменил решение Международного арбитража о взыскании компенсации, отметив, что арбитраж не имел компетенции для рассмотрения данного дела. В феврале 2005 года три связанные с бывшим акционером ЮКОСа компании подали иски в Международный арбитраж в Гааге с требованием взыскать с России около 100 млрд долларов. В 2014 году МАГ постановил, что российские власти совершили атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и завладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены. Суд обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов компенсации за экспроприацию компании. Апелляционный суд Гааги подтвердил решение 2014 года.

Минюст заявляет, что Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов.

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