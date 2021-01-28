Российско-китайская компания, заготавливающая лес в Томской области, не заплатила 40 млн рублей налогов
Компания «РусКитИнвест», занимающаяся лесозаготовками в Асиновском районе, задолжала по налогам больше 40 млн. рублей, а также не оплатила исполнительский сбор в 2 млн рублей Судебные приставы арестовали ее имущество.
Приставы наложили арест на шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля предприятия. Предварительная оценка арестованного имущества составила более 20 млн рублей. «Сразу же после исполнительных действий организация перечислила в налоговую инспекцию более 17,5 млн рублей. Тем не менее арест может быть снят только после полной оплаты долга», — уточняет ведомство.
Ранее, в сентябре 2020 года в организации арестовали четыре автомобиля, после чего задолженность по налогам в размере 11 млн рублей была погашена полностью.
«Асиновский завод МДФ» — дочерняя компания ЗАО «Роскитинвест». В 2019 году выручка компании составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 88 млн. В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания ввела несколько заводов: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.
По планам, в 2016 году должен был открыться завод по производству МДФ-плит, который четвертый год в режиме пуско-наладки. По словам рабочих, новый инвестор не планирует официально сдавать завод, чтобы не тратить деньги на соблюдение условий экологической, санитарной и пожарной безопасности. В 2019 году по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Летом 2020 года стало известно, что генподрядчик строительства китайского ЛПК в Асине ООО «РусКитСтрой (ранее — ООО «РосКитСтрой») сообщил в ФНС о самоликвидации.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асиновский завод МДФ» принадлежит АО «РусКитИнвест», 53 % которого владеет китайское госучреждение «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ», остальные 47 % – ООО «Хенда-Сибирь».
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