Российско-китайская компания, заготавливающая лес в Томской области, не заплатила 40 млн рублей налогов

Компания «РусКитИнвест», занимающаяся лесозаготовками в Асиновском районе, задолжала по налогам больше 40 млн. рублей, а также не оплатила исполнительский сбор в 2 млн рублей Судебные приставы арестовали ее имущество.





Приставы наложили арест на шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля предприятия. Предварительная оценка арестованного имущества составила более 20 млн рублей. «Сразу же после исполнительных действий организация перечислила в налоговую инспекцию более 17,5 млн рублей. Тем не менее арест может быть снят только после полной оплаты долга», — уточняет ведомство.





Ранее, в сентябре 2020 года в организации арестовали четыре автомобиля, после чего задолженность по налогам в размере 11 млн рублей была погашена полностью.