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08 марта,
2020
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Российско-итальянский кинофестиваль впервые пройдет в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Томске с 12 по 22 марта. В рамках фестиваля томичам покажут 15 художественных и документальных итальянских картин последних трех лет. Все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

Российско-итальянский кинофестиваль впервые пройдет в Томске

В 2020 году фестиваль пройдет более чем в 20 городах России. Целью фестиваля является укрепление культурных связей между Россией и Италией и продвижение современного итальянского кинематографа в России.


На открытии покажут романтическую комедию «Познакомься с Софией» / Ti presento Sofia (Италия, 2018, комедия, 98 мин., 12+) режиссера Гвидо Кьезы с итальянскими звездами Микаэлой Рамаццотти и Фабио Де Луиджи в главных ролях. В центре картины Габриэль. Он отец-одиночка, который заботится исключительно о своей 10-летней дочери Софии. Однажды он встречает Мару, любовь своей молодости, и у них начинается бурный роман. Есть только одна проблема: Мара ненавидит детей.


В рамках фестиваля пройдут тематические дни.  На Дне Рима, 14 марта, зрители увидят документальный фильм «Рим. Площадь Витторио» и мелодраму «Везучая». «Везучая» — фильм-призер Каннского кинофестиваля, в категории «Лучшая актриса» награду получила Жасмин Тринка.


В рамках Дня Неаполя, 21 марта, томичи увидят документальную картину «Сожгите Неаполь» и визионерскую драму «Неаполь под пеленой» режиссера Ферзана Озпетека.


Закроет фестиваль один из главных фильмов программы — «Предатель» Марко Беллоккьо, основанная на реальных событиях история мафиози Томмазо Бушетты, чей беспрецедентный поступок навсегда изменил отношения между властью и организованной преступностью. Фильм из программы 72-го Каннского международного кинофестиваля, обладатель итальянского «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм года».


Посмотреть расписание можно тут.

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