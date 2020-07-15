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15 июля,
2020
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Российские родители просят президента еще раз выплатить детям по 10 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Российские родители просят президента и правительство выплатить еще по 10 тысяч рублей детям на сборы детей в школу и детский сад. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.

«Социально-экономическая ситуация в стране не улучшилась, хотя предприятия постепенно и начинают возвращаться к работе.  Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придется залазить в кредиты», — говорится в тексте петиции.


Обращение к президенту подписали больше 67 тысяч человек. 


Напомним, в мае Владимир Путин поручил выплатить всем, у кого есть дети от 3 до 16 лет, 10 тысяч рублей. В конце июня президент вновь поручил выплатить 10 тысяч, на этот раз деньги должны были получить все, у кого есть дети до 16 лет. 

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