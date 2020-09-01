Россияне смогут оформлять банкротство без суда

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон, по которым россияне с долгами от 50 до 500 тысяч рублей могут объявить о банкротстве бесплатно и минуя суд, но есть несколько условий, пишет РБК.





Например, у потенциального банкрота не должно быть имущества, а во время процесса он не сможет получить наследство или взять новый кредит.





Теперь оформить банкротство без суда смогут клиенты банков и микрофинансовых организаций. Они должны обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство. При этом гражданин может подать на оформление банкротства без суда, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Также по закону клиент не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги: на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов.





После того как гражданин подал заявление в МФЦ, судебные приставы проверят основания для банкротства и в течение трех рабочих дней запустят процедуру. Информацию о должнике занесут в Единый реестр сведений о банкротстве, после этого начнет действовать мораторий на начисление процентов, штрафов и пеней по обязательствам гражданина. Мораторий не действует на обязательные платежи вроде алиментов или возмещения вреда.





Отмечается, что от начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за это время никто из кредиторов не препятствует банкротству, то долг признают безнадежным и спишут.





Эксперты РБК считают, что внесудебное банкротство не станет простой процедурой. Например, адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова говорит, что условие доказательства отсутствия возможности расплатиться по долгам ставит заемщика в зависимость от действий кредиторов и взыскателей.





«Не все взыскатели обращаются к приставам за исполнением судебного акта: многие предпочитают взыскивать задолженность, предъявляя лист в банк. Без заявления взыскателя возбудить исполнительное производство нельзя», — поясняет Лукьянова. Вторая сложность этого процесса — действия судебных приставов: из-за высокой нагрузки они долго ищут имущество должников, считает юрист.





«Формально приставы имеют право не завершать исполнительное производство годами, списывая с мизерных доходов и пенсий деньги, что будет означать невозможность воспользоваться внесудебной процедурой банкротства», — соглашается эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.