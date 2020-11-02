Россияне изменили отношение к идее сократить рабочую неделю

За последний год россияне стали с меньшим энтузиазмом относиться к идее ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.

Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддерживали 49 % респондентов. Теперь этот показатель снизился до 40 %. А 37 % сейчас высказываются против такой идеи (год назад был 31 %).







Как показал опрос, переход на четырехдневку чаще поддерживают женщины (42 против 38 %). Мужчины, наоборот, желают проводить лишний день на работе (40 против 34 %).





Исследование показало также, что с возрастом желание иметь лишний выходной лишь уменьшается. Если среди людей моложе 24 лет идею сократить рабочую неделю поддерживают 44 %, то среди респондентов старше 35 лет — 37 %.





Разуверились люди и в своих способностях выполнять за четыре дня тот же объем работы, который они делают за пять. За год доля готовых на четверть увеличить интенсивность своей работы упала с 76 до 65 %.