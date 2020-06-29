Россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Внеочередным выходным днем будет среда, 1 июля, из-за проведения общероссийского голосования по правкам в Конституцию.





День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.





В Роструде уточнили, за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.





При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, отметили в ведомстве.





Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Томской области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.





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