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29 июня,
2020
Новости

Россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Внеочередным выходным днем будет среда, 1 июля, из-за проведения общероссийского голосования по правкам в Конституцию.


День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.


В Роструде уточнили, за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.


При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, отметили в ведомстве.


Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.  В Томской области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков.


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