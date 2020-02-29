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29 февраля,
2020
Новости

Россиян призвали отказаться от поездок за границу из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом из-за коронавируса, сообщает ТАСС. 

Анна Попова отметила, что следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией: мыть руки, лицо, промывать носовые ходы, протирать гаджеты в течение дня, носить маску при посещении мест массового скопления людей. При малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью.


Все пассажиры, прибывающие в Россию международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов коронавируса. С конца декабря досмотр прошли более три млн пассажиров, из них только 15% - граждане Китая.


Россия временно ограничила въезд иностранцев из-за коронавируса: с 28 февраля запрещен въезд в страну иностранным гражданам с территории Ирана, а с 1 марта — из Южной Кореи. Принимать самолеты из этих стран будет только московский аэропорт Шереметьево. Запрет на въезд в РФ не распространяется на граждан государств — членов Евразийского экономического союза, на экипажи самолетов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.


По данным на 29 февраля, коронавирусной инфекцией во всем мире заболели более 85 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч на территории Китая. Скончались от нового вируса 2 835 человек, выздоровели — 39 002 пациента.


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