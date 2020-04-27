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27 апреля,
2020
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Новости

Россиян хотят штрафовать за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Будущий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширит ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу  Минюста.

Россиян хотят штрафовать за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

«Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия, — сообщили в Минюсте. —  Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля».


Отмечается, что Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

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