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15 октября,
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Россия возобновляет полеты в Сербию, Японию и Кубу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 1 ноября возобновится авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщили РБК со ссылкой на оперативный штаб.

Россия возобновляет полеты в Сербию, Японию и Кубу

По сообщению РБК, самолеты в Сербию будут летать дважды в неделю из Москвы в Белград. Также два рейса будут летать на Кубу из Москвы в Кайо-Коко и город Санта-Клара. В Японию можно будет улететь трижды в неделю: из Москвы в Токио, а также из Владивостока в  Токио.


Отметим, ранее Дмитрий Медведев заявлял, что закрытие границ не стало эффективным способом борьбы с распространением COVID-19. Сообщение с другими странами начало восстанавливаться в августе. К этому моменту Россия имеет авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Южной Кореей и  Мальдивами.


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