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15 ноября,
2020
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Новости

Россия возобновляет авиасообщение с еще двумя странами

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, соответствующее решение приняло правительство, сообщает ТАСС.


«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран — решение о возобновлении авиасообщения на паритетной основе принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Россия возобновляет авиасообщение с еще двумя странами

Одновременно увеличивается количество рейсов на Мальдивы (восемь рейсов в неделю), Кубу (четыре рейса в неделю), в Казахстан (три в неделю — в Нур-Султан и дважды — в Алма-Ату) и ОАЭ (семь рейсов в неделю).


К сегодняшнему дню в Россию разрешен въезд из 15 стран, не считая Эфиопии и Сейшельских островов. Это Абхазия, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония.


С 22 ноября «Аэрофлот» возобновляет полеты на Кипр, однако пересечь границу смогут только граждане этой страны, их члены семьи и владельцы вида на жительство.

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