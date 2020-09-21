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21 сентября,
2020
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Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.


Граждане вышеперечисленных государств могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска, россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.


«Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г. Сеул) — 27 сентября», — сказано в сообщении.


Добавим, 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешили только обладателям вида на жительство. 3 сентября возобновили авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. С 7 сентября — с Грецией.

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