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03 сентября,
2020
Новости

Россия возобновила полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил возобновления авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.


Согласно документу, три рейса в неделю будут летать в Каир, еще два рейса — в Дубай и на Мальдивы.


Кроме того, увеличивается частота воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих.


На сегодня действует авиасообщение России с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией. Также россиянам разрешили въезд в Сербию, Хорватию и Черногорию.

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