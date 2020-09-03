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Россия возобновила полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
35 минут назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил возобновления авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
Согласно документу, три рейса в неделю будут летать в Каир, еще два рейса — в Дубай и на Мальдивы.
Кроме того, увеличивается частота воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих.
На сегодня действует авиасообщение России с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией. Также россиянам разрешили въезд в Сербию, Хорватию и Черногорию.
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