Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

В правительстве РФ прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса, на котором решили открыть авиасообщение России с еще двумя странами — Грецией и Сингапуром, сообщает пресс-служба правительства.





«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю)», — говорится в сообщении.





Кроме того, с 8 февраля возобновятся перелёты в иностранные государства из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Также увеличится количество регулярных рейсов в Египет

из аэропортов России, из которых ранее возобновлены международные полёты. Предполагаемая частота — не более одного рейса в неделю.





Напомним, ранее возобновилось авиасообщение России с Финляндией, Индией, Катаром, Вьетнамом, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Южной Кореей, Мальдивами, Кубой, Беларусью. Полеты в другие страны остановились весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.









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