Добрые новости
29 января,
2021
Новости

Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

В правительстве РФ прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса, на котором решили открыть авиасообщение России с еще двумя странами — Грецией и Сингапуром, сообщает пресс-служба правительства.


«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю)», — говорится в сообщении.


Кроме того, с 8 февраля возобновятся перелёты в иностранные государства из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Также увеличится количество регулярных рейсов в Египет 

из аэропортов России, из которых ранее возобновлены международные полёты. Предполагаемая частота — не более одного рейса в неделю.


Напомним,  ранее возобновилось авиасообщение России с Финляндией, Индией, Катаром, Вьетнамом, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Южной Кореей, Мальдивами, Кубой, Беларусью. Полеты в другие страны остановились весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.



Читайте также:

Россия возобновляет авиасообщение с еще двумя странами


Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном


Россия возобновляет полеты в Сербию, Японию и Кубу

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.