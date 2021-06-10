Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с восемью странами

Россия 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. В Албанию будут летать чартерные рейсы.





Кроме того, число перелетов из Москвы будет увеличено в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет. Также полеты будут возобновлены в Мюнхен. Ранее из городов Германии можно было летать только в Берлин и Франкфурт.





С 10 июня стартуют международные полеты из трех городов России: Нижнекамска, Владикавказа и Томска.