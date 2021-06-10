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10 июня,
2021
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Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с восемью странами

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Россия 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. В Албанию будут летать чартерные рейсы. 


Кроме того, число перелетов из Москвы будет увеличено в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет. Также полеты будут возобновлены в Мюнхен. Ранее из городов Германии можно было летать только в Берлин и Франкфурт.


С 10 июня стартуют международные полеты из трех городов России: Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Со 2 июня Россия возобновила авиасообщение с Великобританией. Ограничение на перелеты в Турцию и Танзанию «с учетом сложной эпидемиологической обстановки» продлено до 21 июня 2021 года включительно.


Напомним, за 2020 год пассажиропоток томского аэропорта упал более чем на 50%. Если за 2019 год аэропорт обслужил 759,2 тысячи человек, то за 2020 год пассажиропоток составил лишь 348,4 тысячи человек. Пассажиропоток на международных направлениях составил 16,6 тыс. человек, что в 3,2 раза меньше показателя 2019 года.


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