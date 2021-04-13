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13 апреля,
2021
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Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», – сказала Голикова на брифинге.


Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.


Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.

Вслед за Великобританией Турция стала второй страной, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.


На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев «привезенных» штаммов коронавируса в Россию.


Отмечается, что Турция была одной из первых стран, куда Россия разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.


Кроме того, Россия ограничивает авиасообщение с Танзанией.


«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — сказала Голикова.


По ее словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. «Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сказала Голикова.

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