Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», – сказала Голикова на брифинге.





Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.





Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.

Вслед за Великобританией Турция стала второй страной, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.





На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев «привезенных» штаммов коронавируса в Россию.





Отмечается, что Турция была одной из первых стран, куда Россия разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.





Кроме того, Россия ограничивает авиасообщение с Танзанией.





«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — сказала Голикова.





По ее словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. «Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сказала Голикова.