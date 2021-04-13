Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Что делать туристам?

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Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), только отдых в Турции на этот период запланировали свыше 533 тыс. россиян. Рассказываем, что делать туристам.

Если вы купили билет в турфирме

Туристам, которые купили путевки с вылетом до 1 июня, сейчас рекомендуют обратиться к туроператору и поменять направление отдыха либо перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты.



О возврате денег за тур, который не состоится, Ростуризм ничего не сообщает. При этом в ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ» говорится, что если в стране, куда намерен отправиться турист, возникла угроза безопасности его жизни и здоровью, то турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора с турфирмой. В этом случае заказчику должны полностью вернуть уже уплаченную сумму. Однако подтверждаться «наличие обстоятельств, угрожающих жизни туриста», должно соответствующими решениями федеральных органов государственной власти.



Пока же никаких документов о принятом решении опубликовано не было.

Если вы покупали билеты сами

В «Аэрофлоте» РБК сообщили, что предложат пассажирам переоформить билеты на новые даты без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление для рейсов из Москвы в Стамбул и Анталию, а также из Петербурга в Анталию. Это распространяется на рейсы, «перевозка по которым уже началась», а обратный билет оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня. Переоформить эти билеты предложат на 13 или 14 апреля. Без штрафа можно будет вернуть билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталию, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня.



Другой перевозчик — S7 — определит правила возврата билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов после того, как появится официальная информация о порядке возвращения находящихся в Турции путешественников.

Если вы находитесь в Турции уже сейчас