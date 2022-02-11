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Российско-немецкий дом приглашает на открытые лекции по финграмотности, кино и продвижению

ТВ2 ТВ2

Российско-немецкий дом запускает цикл лекций на популярные темы. Спикеры из Томска и других городов страны расскажут всем желающим о старте бизнеса, таймменеджменте и самореализации, эко-трендах, киноискусстве, продвижении в соцсетях и других темах, сообщается на сайте организации.

Лектории будут проходить ежемесячно в течение всего года. В ближайшие месяцы запланированы лекции на тему личного финансового планирования, проектной деятельности для НКО и волонтёрских движений, цикл встреч к 8 марта «Женщины в бизнесе и политике».

«Первый лекторий состоится уже в следующий четверг 17 февраля в 18:30. С основами финансовой грамотности в повседневной жизни томичей познакомит Вероника Яковлева, член Экспертных советов при Торгово-промышленной Палате РФ и Банке России, экс-управляющий директор Молодёжной финансовой лиги. Спикер расскажет, как составить личный план финансов, контролировать расходы и сформировать "финансовую подушку безопасности"», — сообщили в РНД.

Для посещения лектория нужна предварительная запись по ссылке. Посещение мероприятий возможно при наличии QR-кода. Уточнить дополнительные подробности о проекте «Открытые лектории» можно у регионального координатора проекта в Томской области Елены Поданёвой: 8 953 915 65 66, helena.podanyova@gmail.com.

 

 

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