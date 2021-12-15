Российские заключенные призывают не понижать в статусе пострадавших от пыток и насилия

Российские заключенные распространяют по тюрьмам и колониям письмо с обращением к другим заключенным и просьбой не понижать в статусе и не преследовать арестованных, которые подверглись пыткам и насилию с подачи силовиков, пишет Тайга. инфо.

Так называемый «Прогон» (обращение в виде письма) от имени «Массы воров» появился в Сети. Его подлинность изданию Baza подтвердили член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва и один из пострадавших от пыток в Саратовской области.

«Людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, — говорится в письме (оригинальный стиль сохранен - прим. ред). — Они также полноценно могут жить с общей массе мужиками, ровно тех, кого облили мочой. А тех, кого коснулись ***** [членом], мы воры не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам. Они могут находиться в массе. Унижать и глумиться над ними, это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать».

Этот посыл авторы письма объясняют тем, что силовики могут специально «ломать» заключенных, записывать издевательства на камеру, чтобы после разными способами манипулировать ими. Они просят прошедших через пытки сразу говорить об этом другим арестантам и не идти на поводу у силовиков, «думая, что вы будете изгоями». Таким образом авторы письма надеются противостоять «мусорскому беспределу».

«Вы главное курсуйте людей и вам протянут руку и помогут, не делайте из себя демонов! Примером тому Иркутское управление и Саратовское, там, сломав многих, и какая-то часть пошли на поводу у мусоров и начали ломать других арестантов, имя таким гады!», — говорится в письме.