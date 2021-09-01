Российские медиа требуют аннулировать список иноагентов и привести законодательство об иноагентах в соответствие с конституционными нормами

Редакторы российских СМИ написали обращение, которое направили президенту страны Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также главе Минюста Константину Чуйченко. В тексте они просят отменить закон об иноагентах и доказывают, почему это необходимо сделать.
Приводим текст обращения полностью:
«Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об “иностранных агентах”, которые направлены на корректировку правоприменения. Данные поправки необходимы для обеспечения полного выполнения закона “О средствах массовой информации”, прозрачности процедуры внесения в списки “СМИ-иноагентов”, определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечение равенства СМИ перед законом, а также защиты наиболее уязвимых категорий “иноагентов” - физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ.
Мы считаем, что с целью корректировки правоприменения в законодательство должны быть внесены следующие изменения:
1. Внесение СМИ в список иноагентов по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке. Должна быть предусмотрена процедура предупреждения, предваряющая внесение СМИ в такой список.
2. Законодательство должно четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма".
3. Обязать Минюст в ходе судебного разбирательства определять, в чьих именно интересах осуществляется деятельность СМИ-иноагента, доказывать ведение изданием “политической деятельности”, а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и “политической деятельностью” в интересах конкретного правительства или организации.
4. Законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%. Постулировать, что доля финансирования ниже этого порога не может приводить к статусу иностранного агента.
5. Упростить отчетность для СМИ-иноагентов. Финансовая отчетность СМИ должна поступать только в Федеральную налоговую службу, в установленном в налоговом законодательстве срок. Запретить посягательство на коммерческую тайну СМИ под предлогом внесения его в список иноагентов. Иная отчетность должна поступать в Минюст один раз в год.
6. Законодательно определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса “иноагента” при соблюдении конкретных условий. Отменить бессрочный статус иноагента, обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию иностранного агента.
7. Вывести из-под действия закона рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов и СМИ.
8. Обязать Минюста указывать на своем официальном сайте не только список иностранных агентов, но и расшифровывать, на каких основаниях туда попадает конкретное СМИ, деятельность в чьих интересах вменяется данному СМИ.
9. Обязать Минюст использовать единый подход ко всем СМИ, вне зависимости от типа издания. Исключить из законодательства положения, связанные с дискрецией - произвольным применением права. В частности исключить из закона неправовую конструкцию “может быть”.
10. Запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-иноагентрв, иноагентами-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на “двойное наказание”.
11. Обязать иноагентов-физлиц маркировать только те свои сообщения, которые размещены в СМИ (но не все публичные сообщения).
12. Снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-иноагента за исключением перепечатки материала целиком.
Мы считаем, что с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры, текущий список СМИ-иноагентов должен быть аннулирован».
Письмо подписали следующие редакторы:
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- Муратов Дмитрий, главный редактор «Новой газеты»
- Венедиктов Алексей, главный редактор «Эхо Москвы»
- Мучник Виктор, главный редактор «Агентство новостей ТВ-2»
- Дзядко Тихон, главный редактор телеканала Дождь
- Панова Аксана, издатель Znak.com
- Востров Вадим, генеральный продюсер телекомпании ТВК
- Шведов Григорий, главный редактор «Кавказский Узел»
- Стафеева Любовь, главный редактор сетевого издания NewsVo
- Кобяков Кирилл, главный редактор ИА «Горбуша.Инфо»
- Мездриков Евгений, редакционный директор «Тайга.инфо»
- Рахимова Рауфа, издатель Пруфы.рф
- Самохина Ирина, генеральный директор ЗАО "Издательский дом " "Крестьянин"
- Никитченко Виктория, главный редактор газеты "Крестьянин"
- Еникеева Ирина, и.о. главного редактора КоzaPress
- Звонов Олег, издатель интернет-газеты «Пенза-онлайн».
- Иванова Елена, главный редактор ИА «Свободные новости. Free News-Volga»
- Безпятых Валерий, издатель «Ревда-Инфо» и «Городские вести»
- Кравцова Юлия, главный редактор газеты "Новый Качканар".
- Перегудов Геннадий, издатель газеты «КВУ»
- Аксенова Александра, главный редактор Юга.ру
- Агаев Маирбек, главный редактор газеты «Черновик».
- Иванова Мария, главный редактор газеты «Якутск вечерний»
С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.
27 августа ряд российских СМИ обратился президенту Владимиру Путину и другим представителям властей с требованием отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если журналистам «кажется несовершенным правоприменение», они должны обсудить это «внутри самого цеха», а потом с исполнительными и законодательными органами.
* – издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.