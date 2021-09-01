Российские медиа требуют аннулировать список иноагентов и привести законодательство об иноагентах в соответствие с конституционными нормами

Редакторы российских СМИ написали обращение, которое направили президенту страны Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также главе Минюста Константину Чуйченко. В тексте они просят отменить закон об иноагентах и доказывают, почему это необходимо сделать.

«Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об “иностранных агентах”, которые направлены на корректировку правоприменения. Данные поправки необходимы для обеспечения полного выполнения закона “О средствах массовой информации”, прозрачности процедуры внесения в списки “СМИ-иноагентов”, определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечение равенства СМИ перед законом, а также защиты наиболее уязвимых категорий “иноагентов” - физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ.

Мы считаем, что с целью корректировки правоприменения в законодательство должны быть внесены следующие изменения:

1. Внесение СМИ в список иноагентов по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке. Должна быть предусмотрена процедура предупреждения, предваряющая внесение СМИ в такой список.

2. Законодательство должно четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма".

3. Обязать Минюст в ходе судебного разбирательства определять, в чьих именно интересах осуществляется деятельность СМИ-иноагента, доказывать ведение изданием “политической деятельности”, а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и “политической деятельностью” в интересах конкретного правительства или организации.

4. Законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%. Постулировать, что доля финансирования ниже этого порога не может приводить к статусу иностранного агента.

5. Упростить отчетность для СМИ-иноагентов. Финансовая отчетность СМИ должна поступать только в Федеральную налоговую службу, в установленном в налоговом законодательстве срок. Запретить посягательство на коммерческую тайну СМИ под предлогом внесения его в список иноагентов. Иная отчетность должна поступать в Минюст один раз в год.

6. Законодательно определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса “иноагента” при соблюдении конкретных условий. Отменить бессрочный статус иноагента, обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию иностранного агента.

7. Вывести из-под действия закона рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов и СМИ.

8. Обязать Минюста указывать на своем официальном сайте не только список иностранных агентов, но и расшифровывать, на каких основаниях туда попадает конкретное СМИ, деятельность в чьих интересах вменяется данному СМИ.

9. Обязать Минюст использовать единый подход ко всем СМИ, вне зависимости от типа издания. Исключить из законодательства положения, связанные с дискрецией - произвольным применением права. В частности исключить из закона неправовую конструкцию “может быть”.

10. Запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-иноагентрв, иноагентами-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на “двойное наказание”.

11. Обязать иноагентов-физлиц маркировать только те свои сообщения, которые размещены в СМИ (но не все публичные сообщения).

12. Снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-иноагента за исключением перепечатки материала целиком.

Мы считаем, что с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры, текущий список СМИ-иноагентов должен быть аннулирован».

Письмо подписали следующие редакторы: