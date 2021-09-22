Макаронные фабрики намерены поднять цены на свою продукцию на 15% из-за дефицита пшеницы

Российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления участников круглого стола, посвященного ситуации на рынке. Согласно заявлениям производителей, этот факт может привести к подорожанию макаронных изделий на 15%.

«Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень. Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тысяч рублей», — сообщил владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк.

Генеральный директор «Экстра М» Лоренцо Трашинелли объяснил, что из-за столь резкого роста цен у производителей макарон начинается паника. Так как сейчас многие работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года. Затем же — придется все-таки закупать пшеницу нового урожая, цены на которую «будут очень высокие».

Участники круглого стола связали рост цен на зерно с засухами в Канаде и США. По их мнению, это привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов. На сегодняшний день в России ежегодно производят порядка 300−400 тысяч тонн пшеницы твердых сортов, тогда как в советское время этот показатель достигал 1,5 миллиона тонн. Рынок заметно сокращается.