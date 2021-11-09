Российско-украинская команда выиграла главный турнир по CS:GO

В состав команды входят россияне (Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов, Илья «Perfecto» Залуцкий) и украинцы (Александр «s1mple» Костылев и Валерий «B1T» Ваховский). В финале они со счетом 2:0 обыграли французов из G2. На турнире, проходившем в Стокгольме с 30 октября по 7 ноября, NAVI не проиграли ни одной карты, одержав 4 победы на групповой стадии и 6 в плей-офф. Александр Костылев стал лучшим игроком турнира.

Обычно мейджор-турниры по CS:GO проводятся дважды в год, но из-за пандемии коронавируса PGL Major стал первым турниром такого уровня с сентября 2019 года. В нем приняли участие 24 команды, разыгравшие между собой 2 млн долларов.

За 9 лет проведения мейджоров Natus Vincere стала второй командой из стран бывшего СНГ, сумевшей выиграть этот турнир — в 2017 году победителем мейджора в Кракове стала команда Gambit, в составе которой выступали трое игроков из Казахстана, а также россиянин и украинец. При этом NAVI трижды останавливались в шаге от титула: в 2015, 2016 и 2018 годах клуб выходил в финал, но проигрывал.

Напомним, в октябре киберспортивная команда Team Spirit, также состоящая из россиян и украинцев, выиграла главный турнир года по Dota2, заработав 18 млн долларов призовых. С победой игроков поздравил президент России Владимир Путин, а также журналист Юрий Дудь, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.