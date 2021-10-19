Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
Новости

Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2

ТВ2 ТВ2

Российский киберспортивный клуб Team Spirit выиграл The International 10 — чемпионат мира по многопользовательской игре Dota 2, который в этом году прошел в Бухаресте. Команда получила 18,2 миллиона долларов призовых.

Автор:  страница Team Spirit во «Вконтакте»

Spirit начали турнир с двух поражений подряд, но в итоге заняли четвертое место в группе и вышли в плей-офф. В финале российский клуб обыграл китайцев из PSG.LGD. Для этого команде потребовалось сыграть 5 карт: сначала Spirit победили на двух картах подряд, потом дважды уступили, но оказались сильнее соперника в последней игре. 

Team Spirit представляли на турнире четверо россиян: Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов, Ярослав «Miposhka» Найдёнов и Айрат «Silent» Газиев (тренер), а также двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. До этого выиграть чемпионат мира по «Доте» удавалось только одной команде из СНГ: в 2011 году украинский клуб Natus Vincere выиграли самый первый The International, тогда за команду играл россиянин Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов.

С победой Team Spirit поздравил президент России Владимир Путин, который заявил, что команда доказала нацеленность российских киберспортсменов на результат и их способность покорить любые вершины. Также победу российского клуба отметили журналист Юрий Дудь, комментатор Василий Уткин и вице премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а журналистка Ксения Собчак пообещала снять фильм о киберспорте.

Напомним, в России киберспорт официально признан спортом в 2016 году. В 2018 открылось Томское отделение Федерации компьютерного спорта России, которое проводит городские турниры, организует обучение киберспортивных судей и ежегодно проводит трансляции The International.

В октябре 2019 года в Томске открылась первая киберспортивная арена, где проходит, например кубок Томской области по Dota 2 и ClashRoyale, победители которого получают возможность представить регион на всероссийском турнире от Федерации киберспорта. 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.