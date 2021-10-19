Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Team Spirit выиграл The International 10 — чемпионат мира по многопользовательской игре Dota 2, который в этом году прошел в Бухаресте. Команда получила 18,2 миллиона долларов призовых.

Spirit начали турнир с двух поражений подряд, но в итоге заняли четвертое место в группе и вышли в плей-офф. В финале российский клуб обыграл китайцев из PSG.LGD. Для этого команде потребовалось сыграть 5 карт: сначала Spirit победили на двух картах подряд, потом дважды уступили, но оказались сильнее соперника в последней игре.

Team Spirit представляли на турнире четверо россиян: Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов, Ярослав «Miposhka» Найдёнов и Айрат «Silent» Газиев (тренер), а также двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. До этого выиграть чемпионат мира по «Доте» удавалось только одной команде из СНГ: в 2011 году украинский клуб Natus Vincere выиграли самый первый The International, тогда за команду играл россиянин Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов.

С победой Team Spirit поздравил президент России Владимир Путин, который заявил, что команда доказала нацеленность российских киберспортсменов на результат и их способность покорить любые вершины. Также победу российского клуба отметили журналист Юрий Дудь, комментатор Василий Уткин и вице премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а журналистка Ксения Собчак пообещала снять фильм о киберспорте.