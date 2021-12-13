Россияне с антителами смогут получить QR-код со следующего года

Невакцинированные и официально не переболевшие коронавирусом люди смогут получить QR-код для посещения общественных мест при наличии антител. Выдача таких сертификатов начнется с 2022 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Людям с антителами после теста будут выдавать сертификат переболевшего, действующий полгода, им нужно будет подписать добровольное согласие на передачу данных в базу Минздрава. Таким же образом сертификат смогут получить люди, привитые иностранными вакцинами. У граждан, сдавших положительный ПЦР-тест и имеющих антитела, будет возможность получить сертификат, действующий на протяжении года. При этом уровень антител не будет иметь значения.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти анализы на наличие антител. Мы будем получать только результат да или нет, соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — цитирует Голикову Интерфакс.

Вице-премьер также рассказала, что по проекту закона о QR-кодах, люди с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от ковида смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту. Это означает, что у граждан с медотводом не будет возможности получить QR-код на длительный срок (ПЦР-тест действителен 48 часов).

Напомним, сегодня, 13 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что законопроект об обязательном наличии QR-кодов для междугородних и международных поездок и перелетов снимут с повестки. При этом, как сообщает РБК, работа над законопроектом будет продолжена.

При этом выводить из повестки законопроект о QR-кодах в общественных местах не планируется. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме заявил, что партия поддержит проект закона в первом чтении при условии того, что впоследствии он будет доработан. Как рассказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принять закон в этом году уже не успеют.