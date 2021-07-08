Россияне обновили мировой рекорд и завоевали шесть золотых медалей на ЧМ по подводному спорту в Томске
Команда RUF (Российская подводная федерация) завоевала шесть золотых медалей и установила новый мировой рекорд в третий день чемпионата мира по подводному спорту. Чемпионат проходит в центре водных видов спорта «Звездный» в Томске.
Екатерина Михайлушкина победила в плавании в ластах 50 метров. У мужчин в этой дисциплине первым стал Анастасиос Милонакис из Греции.
В плавании в классических ластах 50 метров у женщин первой финишировала Петра Сенански из Венгрии, у мужчин победу одержал Алексей Федькин из Оренбургской области. Юрий Шарыкин (Пермский край) стал серебряным призером в этой дисциплине.
В подводном плавании на 400 метров у женщин первое место заняла китайская спортсменка Итин Сунь, у мужчин победил Юнджун Юн из Южной Кореи. Степан Воробьев из Березовского Свердловской области завоевал бронзовую медаль.
В дисциплине «Плавание в классических ластах 400 метров» победила Яна Мартынова из Санкт-Петербурга, в этом виде программы Алексей Федькин у мужчин принес команде еще одно золото.
«Триумфом завершилось выступление женской и мужской команд RUF в эстафетах 4х200 метров. Женская сборная победила, а спортсменка из Ярославля Екатерина Михайлушкина установила новый мировой рекорд, — сообщает пресс-служба департамента физический культуры и спорта Томской области. — В составе команды выступили Валерия Барановская, Влада Маркина, Мария Патласова и Екатерина Михайлушкина.
Мужская команда также победила в эстафете. Чемпионом мира в ее составе стал томич Егор Качмашев, выступавший на последнем этапе. Также звание чемпионов мира у Александра Худышкина, Степана Воробьева и Вячеслава Носкова.
Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта начался в Томске 3 июля. Ранее «Интерфакс» сообщал, что член совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности Уильям Пена назвал бассейн «Звездного» одним из лучших бассейнов мира. Менеджер сборной Колумбии по плаванию в ластах Альваро Поло добавил, что их спортсмены приехали за месяц до начала чемпионата, чтобы потренироваться в томском бассейне. «Для нас огромная честь присутствовать здесь. Наши спортсмены месяц тут тренировались и их уровень вырос», — подчеркнул Поло.