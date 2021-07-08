Россияне обновили мировой рекорд и завоевали шесть золотых медалей на ЧМ по подводному спорту в Томске

Команда RUF (Российская подводная федерация) завоевала шесть золотых медалей и установила новый мировой рекорд в третий день чемпионата мира по подводному спорту. Чемпионат проходит в центре водных видов спорта «Звездный» в Томске.

Екатерина Михайлушкина победила в плавании в ластах 50 метров. У мужчин в этой дисциплине первым стал Анастасиос Милонакис из Греции.

В плавании в классических ластах 50 метров у женщин первой финишировала Петра Сенански из Венгрии, у мужчин победу одержал Алексей Федькин из Оренбургской области. Юрий Шарыкин (Пермский край) стал серебряным призером в этой дисциплине.

В подводном плавании на 400 метров у женщин первое место заняла китайская спортсменка Итин Сунь, у мужчин победил Юнджун Юн из Южной Кореи. Степан Воробьев из Березовского Свердловской области завоевал бронзовую медаль.

В дисциплине «Плавание в классических ластах 400 метров» победила Яна Мартынова из Санкт-Петербурга, в этом виде программы Алексей Федькин у мужчин принес команде еще одно золото.