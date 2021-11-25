Россияне написали к посту Володина о QR-кодах более 200 тысяч гневных комментариев

Пользователи Telegram написали более 220 тысяч комментариев к посту спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором говорится о необходимости всестороннего обсуждения законопроекта о введении QR-кодов для междугородних поездок и посещения общественных мест. Практически все комментарии написаны противниками системы QR-кодов.

Вячеслав Володин рассказал, что депутатам Госдумы поступило более 120 тысяч обращений, касающихся новых законопроектов. Спикер нижней палаты парламента отметил, что до первого чтения законопроекты обсудят в комитетах безопасности, охране здоровья и транспорту.

«Нам важно выработать решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая основополагающих прав граждан. Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», написал Володин.

Пост был опубликован вечером 24 ноября, но противники законопроектов о QR-кодах и сегодня продолжают активно писать к нему комментарии. Сейчас там появляется примерно по 10 тысяч новых комментариев в час.