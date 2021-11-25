Россияне написали к посту Володина о QR-кодах более 200 тысяч гневных комментариев

Пользователи Telegram написали более 220 тысяч комментариев к посту спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором говорится о необходимости всестороннего обсуждения законопроекта о введении QR-кодов для междугородних поездок и посещения общественных мест. Практически все комментарии написаны противниками системы QR-кодов.
Вячеслав Володин рассказал, что депутатам Госдумы поступило более 120 тысяч обращений, касающихся новых законопроектов. Спикер нижней палаты парламента отметил, что до первого чтения законопроекты обсудят в комитетах безопасности, охране здоровья и транспорту.
«Нам важно выработать решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая основополагающих прав граждан. Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», написал Володин.
Пост был опубликован вечером 24 ноября, но противники законопроектов о QR-кодах и сегодня продолжают активно писать к нему комментарии. Сейчас там появляется примерно по 10 тысяч новых комментариев в час.
Напомним, 16 ноября Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты, согласно которым с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.
При этом планируется, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.
До 14 декабря законопроекты отправлены в рассылку, их будут рассматривать региональные парламенты, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации. Сегодня стало известно, что законопроекты поддержало Заксобрание Новосибирской области.