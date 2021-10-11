Россияне через Госуслуги смогут проголосовать за подключение деревень к 4G

Россияне с помощью портала Госуслуг или бумажного письма смогут проголосовать за подключение к высокоскоростному интернету сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Отдать голос за населенный пункт из своего региона смогут жители всех субъектов РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не входящих в программу устранения цифрового неравенства.

Среди населенных пунктов Томской области в голосовании участвуют села Наумовка и Новоселово, а также деревня Мохово. При этом в рейтинге голосования также присутствуют города Асино и Колпашево, в каждом из которых проживают более 20 тысяч человек.

Голосование продлится до 15 ноября, а 24 декабря Минцифры обещает опубликовать список из 2000 населенных пунктов, которые подключат к интернету в 2022 году.