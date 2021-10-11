Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Россияне через Госуслуги смогут проголосовать за подключение деревень к 4G
Новости

Россияне через Госуслуги смогут проголосовать за подключение деревень к 4G

ТВ2 ТВ2

Россияне с помощью портала Госуслуг или бумажного письма смогут проголосовать за подключение к высокоскоростному интернету сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Отдать голос за населенный пункт из своего региона смогут жители всех субъектов РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не входящих в программу устранения цифрового неравенства.

Среди населенных пунктов Томской области в голосовании участвуют села Наумовка и Новоселово, а также деревня Мохово. При этом в рейтинге голосования также присутствуют города Асино и Колпашево, в каждом из которых проживают более 20 тысяч человек. 

Голосование продлится до 15 ноября, а 24 декабря Минцифры обещает опубликовать список из 2000 населенных пунктов, которые подключат к интернету в 2022 году. 

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.