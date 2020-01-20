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20 января,
2020
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Россельхознадзор в судах хочет получить 65 млн с томских агрофирм за зловоние

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томский Россельхознадзор в 2019 году предъявил к местным агрофирмам иски на 65 млн рублей за загрязнение земель отходами животноводства, сообщил журналистам и. о. главы ведомства Вадим Чиркин.


Из-за загрязнений 26 гектаров земли в Томском районе оказались непригодны для дальнейшего использования. При этом Вадим Чиркин не уточнил, к каким именно предприятиям направлены иски.


«В 2019 году Россельхознадзор проверил 215 тысяч гектаров земель сельхозназначения и выявил 48 мест размещения отходов. Это Копыловское, Малиновское, Рыбаловское поселения. Возбуждены семь административных дел и назначены штрафы на общую сумму 830 тысяч рублей. По факту порчи земель направили три судебных иска на сумму 65,1 миллиона рублей», — рассказал Чиркин.

Архивное фото
Архивное фото

Он отметил, что не стоит винить в летнем зловонии только агропредприятия, так как в Томске существуют проблемы с канализацией. «Есть лагуны, болотистые места, в которые производится несанкционированный сток жидких бытовых отходов горожан. Все это может создавать зловоние», – добавил Вадим Чиркин.


«Сибирская аграрная группа» и «Межениновская птицефабрика», по его словам, стараются снижать выбросы в атмосферу, однако чтобы совсем минимизировать выбросы, нужен не один год работы.


Напомним, проблема неприятных запахов в черте города обострилась летом 2018 года, когда томичи в течение нескольких месяцев жаловались в Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру. Претензии предъявлялись крупным предприятиям — «Сибирской аграрной группе» и СПК «Межениновский». В регионе создали рабочую группу, которая разработала интерактивную карту ГИС «Запах», на которой отметили «пахучие» объекты города Томска и Томского района. Сейчас в списке Россельхознадзора в перечне возможных источников зловония 39 промплощадок, часть которых используется агропредприятиями.


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