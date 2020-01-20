Россельхознадзор в судах хочет получить 65 млн с томских агрофирм за зловоние

Томский Россельхознадзор в 2019 году предъявил к местным агрофирмам иски на 65 млн рублей за загрязнение земель отходами животноводства, сообщил журналистам и. о. главы ведомства Вадим Чиркин.





Из-за загрязнений 26 гектаров земли в Томском районе оказались непригодны для дальнейшего использования. При этом Вадим Чиркин не уточнил, к каким именно предприятиям направлены иски.





«В 2019 году Россельхознадзор проверил 215 тысяч гектаров земель сельхозназначения и выявил 48 мест размещения отходов. Это Копыловское, Малиновское, Рыбаловское поселения. Возбуждены семь административных дел и назначены штрафы на общую сумму 830 тысяч рублей. По факту порчи земель направили три судебных иска на сумму 65,1 миллиона рублей», — рассказал Чиркин.