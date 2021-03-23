Россельхознадзор установил поставку в томские соцучрежения фальсифицированного масла

В региональном Россельхознадзоре сообщили , что в социальные учреждения Томской области поставлялось фальсифицированное сливочное масло. Установить это удалось с помощью системы «Меркурий».

Как выяснили специалисты Роспотребнадзора во время проверки, индивидуальный предприниматель оформлял электронные ветеринарные сопроводительные документы на производственную партию сливочного масла, при этом не указывал использованное в производстве сырье. Далее продукт по цепочке перемещался в Новосибирск, оттуда в Томскую область.





«Государственным инспектором Россельхознадзора при проведении проверки МАОУ «Копыловская СОШ», с целью подтверждения факта фальсификации молочной продукции, была отобрана проба масла сладко-сливочного «Крестьянское» 72,5%, произведенного ИП Гофман А.С. Фальсификация подтверждена результатами лабораторных исследований, проведенных в испытательной лаборатории ФГБУ «Кемеровская МВЛ», которыми в составе масла выявлены растительные жиры – фитостерины», — рассказали в ведомстве.





Чтобы остановить оборот некачественной продукции, Россельхознадзор региона предписал прекратить действие декларации о соответствии. Документ направили в администрацию Томской области и поставщикам продукции. Ее планируют изъять из обращения.





Кроме того, Россельхознадзор Иркутской области и Бурятии провели свою проверку. Установлено, что площадка ИП Гофман, которая по документам находится в Иркутской области, была фантомной и по указанному на маркировке адресу не производят молочную продукцию. В отношении предпринимателя возбудят дело об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение изготовителем требований технических регламентов».