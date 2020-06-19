Россельхознадзор: Подопечных томских интернатов кормили некачественными продуктами

В текущем году специалисты областного Россельхознадзора взяли 31 пробу сливочного масла, сметаны, сыра, молока и мяса в социальных учреждениях Томской области. В семи исследованных образцах выявили несоответствия установленным нормам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, несоответствующие нормам продукты были обнаружены в Парбигском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в доме-интернате «Лесная дача», Итатском доме-интернате для престарелых и инвалидов и психоневрологическом интернате Томского района. В найденных продуктах выявлены несоответствия по массовой доле жира и белка, жирно-кислотному составу и фитостеринам. В Итатском доме-интернате подопечных кормили мясом с антибиотиком — производитель ООО «Броневик». Кроме того, специалисты забраковали продукцию ООО «Ува-молоко», ИП Никитин Валентин, ООО «Уральский маслозавод», ООО «ФОТОС» и ООО «Куяганский маслосырзавод».





Отмечается, что продукция, подвергнутая исследованиям, производилась преимущественно за пределами Томской области. Вся информация направлена в управления Россельхознадзора по территориальной принадлежности предприятий-нарушителей для рассмотрения и принятия мер реагирования. Вся продукция изъята, госконтракты с недобросовестными поставщиками расторгнуты.