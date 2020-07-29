Росрыболовство завершило экспедицию по оценке ущерба от аварии на ТЭЦ в Норильске

Росрыболовство завершило научную экспедицию на полуостров Таймыр. С помощью взятых проб воды и пойманных рыб сотрудники ведомства оценят, насколько распространилась солярка после аварии на норильской ТЭЦ-3 и какой урон дизтопливо нанесло водной экосистеме Красноярского края.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива . Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русскоязычной Арктике.

Научная расширенная экспедиция Росрыболовства на полуострове Таймыр успешно завершена, — цитирует пресс-служба главу ведомства Илью Шестакова. — Все возложенные на нее задачи выполнены. Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоемов Красноярского края.

Участники экспедиции провели контрольные отловы рыб, собрали пробы зоопланктон, бентоса, а также данные о содержании нефтепродуктовых и тяжелых металлов в воде и донных отложениях.





Суммарно ученые собрали более 500 проб. До 29 июля их отправят на исследование в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде. На основании данных специалисты рассчитают окончательный размер ущерба, причиненный водной экосистеме Таймыра в результате аварии.



В пресс-службе Росрыболовства добавляют, что сотрудники ведомства обследовали красноярские водоемы сразу после того, как появилась информацию о разливе солярки. Благодаря собранных данным специалисты дали предварительную оценку ущерба. Но до сих пор есть опасения, что часть топлива прошла под заградительными бонами до озера Пясино. В случае, если солярка дошла по реке Пясина до Карского моря, последствия и ущерб экосистеме от аварии может многократно возрасти.