Росрыболовство завершило экспедицию по оценке ущерба от аварии на ТЭЦ в Норильске
Росрыболовство завершило научную экспедицию на полуостров Таймыр. С помощью взятых проб воды и пойманных рыб сотрудники ведомства оценят, насколько распространилась солярка после аварии на норильской ТЭЦ-3 и какой урон дизтопливо нанесло водной экосистеме Красноярского края.
Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русскоязычной Арктике.
Научная расширенная экспедиция Росрыболовства на полуострове Таймыр успешно завершена, — цитирует пресс-служба главу ведомства Илью Шестакова. — Все возложенные на нее задачи выполнены. Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоемов Красноярского края.
Участники экспедиции провели контрольные отловы рыб, собрали пробы зоопланктон, бентоса, а также данные о содержании нефтепродуктовых и тяжелых металлов в воде и донных отложениях.
Суммарно ученые собрали более 500 проб. До 29 июля их отправят на исследование в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде. На основании данных специалисты рассчитают окончательный размер ущерба, причиненный водной экосистеме Таймыра в результате аварии.
В пресс-службе Росрыболовства добавляют, что сотрудники ведомства обследовали красноярские водоемы сразу после того, как появилась информацию о разливе солярки. Благодаря собранных данным специалисты дали предварительную оценку ущерба. Но до сих пор есть опасения, что часть топлива прошла под заградительными бонами до озера Пясино. В случае, если солярка дошла по реке Пясина до Карского моря, последствия и ущерб экосистеме от аварии может многократно возрасти.
Бывший сотрудник Росприроднадзора Василий Рябинин предполагает, что масштабы загрязнения изначально могли оценить неверно. Отчасти потому, что водоемы не обследуют должным образом, а некоторые природные факторы специалисты вообще могут не учесть.
Я говорил со специалистами, которые ситуацию понимают очень хорошо. Все сходятся в том, что топливо не дойдет до Карского моря: река очень длинная, 700 км, это размажется по берегам, а часть испарится. Здесь большая ошибка всех, потому что озеро Пясино – это не совсем озеро, а протоки реки Норильской, — пояснил эколог. — Течение в нем есть, и достаточно большое. И еще один момент: в момент аварии лед стоял посреди озера. Он действует как природный сорбент, а когда начинает таять, выпускает свежую нефть. Поэтому пятно, возможно, подходит сейчас к Карскому морю. Но абсолютно никто ничего не делает, чтобы проверить, ноль информации. Где топливо — это сейчас вакуум. По всем данным, оно должно было частично испариться, поэтому «Норникель» в принципе не мог 90 % топлива собрать.
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