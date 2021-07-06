Росреестр вновь отказывается ставить на кадастровый учет долгострой по Киевской, 1
Росреестр вновь возвращает застройщику документацию по Киевской 1. Владельцы квартир в этом доме почти месяц выходят на пикеты с требованием поставить дом на кадастровый учет.
«Собственники 514 квартир никак не могут оформить свою собственность. Росреестр стоит на том, что разрешение на строительство выдавалось на единый комплекс (жилые и нежилые помещения). А документы сданы на все помещения, кроме нежилых на первом этаже и подвала. 3. Исходя из одного разрешения, Росреестр считает, что для регистрации всего дома должны быть единовременно сданы документы на все помещения», — описывает ситуацию спикер гордумы Чингис Акатаев.
В свою очередь, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что застройщик в данном случае «ведет себя не совсем правильно». Он добавил, что ситуация находится в мэрии на особом контроле.
Строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Планировалось, что дом будет сдан в декабре 2014 года, но не случилось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байрамов обещал все доделать.
В 2017 году у застройщика возникли проблемы с оплатой услуг «Томскводоканала» — компания оценила работы в 36 миллионов рублей, но после переговоров с обладминистрацией цену удалось снизить до 19 миллионов. Подключение электричества должно стать последним этапом строительства перед сдачей дома в эксплуатацию. В ноябре 2020 года власти рапортовали, что дом официально введен в эксплуатацию.
«Сейчас застройщик Шабан Байрамов не может поставить дом на кадастровый учет. На собраниях он говорит, что старается, но постоянно возникают какие-то недочеты. Нам кажется, что это мелочи и дело в чем-то другом», — рассказывала ТВ2 Юлия Синельникова. — Я писала обращение в прокуратуру, президенту, чтобы мне объяснили, в чем проблема. Администрация в феврале сказала, что были неправильно поданы документы. Мы понимаем, что у застройщика не хватает денег достроить все это. Сейчас нам предложили принять их управляющую компанию, которая бы стала заниматься проблемами дома. Нам сказали, что после этого мы можем начинать сдавать деньги на работу УК. При этом дом не сдан, непригоден к жилью, ничего не подключено, там никто не живет, но платите».
По словам Юлии, в дом так никто и не въехал. Сейчас многоквартирник стоит пустой. Пайщики говорят, что у него подтекает крыша, а дому нужен ремонт. С 7 июня они проводили одиночные пикеты у здания обладминистрации с требованием объяснить, в чем именно заключается задержка.
Подробно ситуацию в доме мы описывали в материале