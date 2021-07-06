Росреестр вновь отказывается ставить на кадастровый учет долгострой по Киевской, 1

Росреестр вновь возвращает застройщику документацию по Киевской 1. Владельцы квартир в этом доме почти месяц выходят на пикеты с требованием поставить дом на кадастровый учет.

«Собственники 514 квартир никак не могут оформить свою собственность. Росреестр стоит на том, что разрешение на строительство выдавалось на единый комплекс (жилые и нежилые помещения). А документы сданы на все помещения, кроме нежилых на первом этаже и подвала. 3. Исходя из одного разрешения, Росреестр считает, что для регистрации всего дома должны быть единовременно сданы документы на все помещения», — описывает ситуацию спикер гордумы Чингис Акатаев.

В свою очередь, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что застройщик в данном случае «ведет себя не совсем правильно». Он добавил, что ситуация находится в мэрии на особом контроле.