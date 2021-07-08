Росреестр проведет специальную встречу, на которой обсудит постановку на кадастровый учет долгостроя на улице Киевская,1

Росреестр проведет встречу, на которой представители ведомства обсудят постановку на кадастровый учет долгостроя на улице Киевская,1, сообщили ТВ2 в пресс-службе ведомства. Встреча состоится 9 июля 2021 года.

«Вопрос проработан совместно со всеми заинтересованными сторонами – департаментом архитектуры и градостроительства, областной прокуратурой и директором ЖСК «Набережный». Кроме того, в Прокуратуре Томской области в июне уже проводилось совещание по проблемам, связанным с указанным объектом», — сообщила руководитель Управления Росреестра по Томской области Елена Золоткова.

Она отметила, что сейчас для застройщиков сокращены основания для приостановления процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав. В законе прописана возможность ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства при разнице (до 5%) в фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на строительство.

При этом, в июне 2021 года принят новый федеральный закон. Теперь участники долевого строительства смогут зарегистрировать право собственности на квартиры, если на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, наложен арест. Законодательные изменения были подготовлены с учетом поручения Правительства РФ.