Росреестр проведет специальную встречу, на которой обсудит постановку на кадастровый учет долгостроя на улице Киевская,1
Росреестр проведет встречу, на которой представители ведомства обсудят постановку на кадастровый учет долгостроя на улице Киевская,1, сообщили ТВ2 в пресс-службе ведомства. Встреча состоится 9 июля 2021 года.
«Вопрос проработан совместно со всеми заинтересованными сторонами – департаментом архитектуры и градостроительства, областной прокуратурой и директором ЖСК «Набережный». Кроме того, в Прокуратуре Томской области в июне уже проводилось совещание по проблемам, связанным с указанным объектом», — сообщила руководитель Управления Росреестра по Томской области Елена Золоткова.
Она отметила, что сейчас для застройщиков сокращены основания для приостановления процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав. В законе прописана возможность ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства при разнице (до 5%) в фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на строительство.
При этом, в июне 2021 года принят новый федеральный закон. Теперь участники долевого строительства смогут зарегистрировать право собственности на квартиры, если на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, наложен арест. Законодательные изменения были подготовлены с учетом поручения Правительства РФ.
Строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Планировалось, что дом будет сдан в декабре 2014 года, но не случилось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байрамов обещал все доделать.
В 2017 году у застройщика возникли проблемы с оплатой услуг «Томскводоканала» — компания оценила работы в 36 миллионов рублей, но после переговоров с обладминистрацией цену удалось снизить до 19 миллионов. Подключение электричества должно стать последним этапом строительства перед сдачей дома в эксплуатацию. В ноябре 2020 года власти рапортовали, что дом официально введен в эксплуатацию.
Для постановки дома на кадастровый учет ЖСК «Набережный» должен подать в соответствии с существующими требованиями законодательства документы в Росреестр. Застройщик несколько подавал необходимуб документацию, однако в ней появлялись технические ошибки.
«У здания неожиданно появляется дополнительная по сравнению с документами на ввод в эксплуатацию площадь – 3 тысячи квадратных метров. Теперь ЖСК предстоит вновь переделать технический план помещений и привести его в соответствие с данными, уже зафиксированными в документации о вводе объекта в эксплуатацию. Без этой доработки Росреестр не станет рассматривать вопрос о постановке здания на кадастровый учет», — говорил заммэра Алексей Макаров.
По словам застройщика Шабана Байрамова, дополнительные 3000 кв. м нежилой площади сложилось из-за новой методики расчета, которая была изменена Минстроем в 2016 году, а фактическая площадь не изменилась.
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