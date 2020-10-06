Росприроднадзор счел заниженной сумму ущерба от аварии на ТЭЦ-3, заявленную «Норникелем»

«Норникель» в семь раз ниже оценил ущерб от разлива нефтепродуктов при аварии на ТЭЦ-3, чем Росприроднадзор. Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что «сумма в разы меньше, чем об этом говорили самые лояльно настроенные к компании экологи».

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизтоплива почти в 148 миллиардов рублей и подал в суд на «Норникель», чтобы взыскать эту сумму. В компании не согласились с методикой расчетов ведомства и оценили ущерб в 21,4 миллиарда рублей.

Мы рады, что «Норильский Никель», наконец, объявил хоть какую-то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб. На примере Норильска мы теперь понимаем, на что может рассчитывать государство, по мнению нарушителя, — цитирует Светлану Радионову «Интерфакс» . — Озвученная сумма в разы меньше, чем об этом говорили самые лояльно настроенные к компании экологи. Обращаю внимание, что компания еще ничего не погасила и не внесла даже рубля.

Радионова отметила, что ведомство рассчитывало сумму ущерба, исходя из замеров и результатов анализов, проведенных службой. Однако в «Норникеле» считают, что компания оперативно начала устранять последствия аварии, поэтому неправомерно было применять максимальные повышающие коэффициенты при подсчете суммы ущерба. Кроме того, считают в компании, Росприроднадзор завысил объемы топлива, попавшего в воду: 19,1 тысячи тонн вместо 14,3 тысячи тонн. Наконец, в «Норникеле» отмечают, что затратили на ликвидацию аварии 12 миллиардов рублей и просят учитывать эти траты при определении суммы ущерба.



Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, а восстановление пострадавшей местности может продлиться до десяти лет. По факту аварии вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.





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