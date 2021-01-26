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26 января,
2021
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Росприроднадзор оштрафовал мэрию Томска за сброс грязных стоков в Ушайку

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По результатам проверки природоохранной прокуратуры Росприроднадзор штрафовал департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска за сброс грязных стоков в Ушайку. Сумма штрафа составила 150 тысяч рублей. 

Росприроднадзор оштрафовал мэрию Томска за сброс грязных стоков в Ушайку

В ноябре 2020 года прокуратура выявила незаконный слив сточных вод в Ушайку. В итоге природоохранный прокурор через суд обязал мэрию получить разрешение на сброс стоков из этой ливневки. 


26 января ведомство сообщило, что департамент дорожной деятельности и благоустройства сбрасывает стоки в Ушайку в районе улицы Киевской. Разрешение на сброс у департамента есть, но концентрация загрязняющих веществ в водах превышает установленные нормативы. 


Природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, а Росприроднадзор назначил мэрии штраф в 150 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.


«По внесенному прокурором представлению городской администрацией приняты меры, направленные на улучшение контроля за состоянием сбрасываемых в водный объект стоков, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавляют в прокуратуре. 

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