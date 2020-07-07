Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильскому никелю», почти в 148 миллиардов рублей. Ведомство предлагает компании добровольно выплатить эти деньги. Ранее экологи оценивали ущерб в сумму до 100 млрд рублей, а разлив называли крупнейшим в русской Арктике.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель»), — говорится в сообщении Росприроднадзора. — В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей.

Как сообщает РБК, после объявления оценки ущерба акции «Норникеля» подешевели на Московской бирже почти на 4%. Один из акционеров компании назвал сумму «беспрецедентным штрафом» и рассказал, что выход из этой «непростой ситуации» будут искать на совете директоров. По данным сервиса «Руспрофайл», уставный капитал «Норникеля» — 158 миллионов рублей, а выручка компании лишь за 2016 год составила 423 млрд рублей.





29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, а восстановление пострадавшей местности может продлиться до десяти лет. По факту аварии вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера.





27 июня «Норникель» не разрешил вывезти пробы загрязненной воды и почвы на независимую экспертизу в Москву по просьбе журналистов, а на следующий день журналистам и экологам стало известно, что «Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино.





Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.





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