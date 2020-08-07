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07 августа,
2020
Новости

Роспотребнадзор закрыл работавший в период пандемии детский лагерь на Алтае

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Роспотребнадзор приостановил работу нелегального детского лагеря у села Манжерок в Республике Алтай, сообщает «Тайга.инфо». В лагере  отдыхал 61 ребенок от 6 до 16 лет, несмотря на запрет организации отдыха детей до 14 августа из-за пандемии.


На турбазе, принадлежащей  ООО «Пилигрим» находились дети и девять сопровождающих. Это установила комиссия Роспотребнадзора. Были выявлены нарушения санитарных правил, превышение наполняемости лагеря, нарушения социальной дистанции в ходе массовых мероприятий. Дети были привезены в лагерь, несмотря на прямой запрет.


Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай возбудило административное производство. Материалы проверки направлены в суд.


Ранее мы сообщали о том, что Томский районный суд Томской области оштрафовал ООО «Санаторий Космонавт» на 150 тысяч рублей за отдых детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Томской области режим самоизоляции продлен до 31 августа. Вопрос о возможности работы в этот период санаториев и учреждений отдыха, по словам губернатора Жвачкина будет решаться исходя из эпидобстановки.


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