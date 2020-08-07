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07 августа,
2020
Новости

Роспотребнадзор выписал организаторам питания в школах и садах штрафов на 740 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский областной Роспотребнадзор отчитался о результатах 158 проверок организаторов питания в школах, садах и детских домах области. По данным ведомства, за 2019-2020 учебный год было составлено 169 административных протоколов и выписано штрафов на 744 тысячи рублей.


Среди санитарных нарушений Роспотребнадзор в числе прочего отметил занижение калорийности, неправильное мытье посуды и отсутствие документов о качестве продуктов.


За 2019-2020 учебный год в Роспотребнадзор поступило 3 жалобы на организацию детского питания от родителей. В ведомстве им порекомендовали шире использовать механизм контроля через родительские комитеты и обращения в местные органы Роспотребнадзора.

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