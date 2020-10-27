Роспотребнадзор ввел масочный режим на всей территории России

На территории России в общественных местах, в транспорте, в лифтах и на парковках граждане должны носить защитные маски. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.

Кроме того, с 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Таким образом, изменится режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов. Также, согласно документу, будет усилен режим дезинфекции.





Постановление ведомства вступает в силу 28 октября.





В Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.





За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





Всего на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 1 547 774 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Под медицинским наблюдением остаются 355 396 человек.





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