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04 июня,
2020
Новости

Роспотребнадзор: в отделе САХа обнаружен очаг коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В редакцию ТВ2 позвонили сотрудники «Спецавтохозяйства» и на условиях анонимности рассказали, что на предприятии обнаружена вспышка коронавируса.

«У нас вспышка ковида в коммерческом отделе на Комсомольском, 66. Трёх положили в больницу. Сотрудники областного Роспотребнадзора вроде отдел закрыли, но он продолжает работать. Вести расчеты по договорам за мусор», — рассказали работники САХа.


Они добавили, что остальные боятся заразиться и звонят постоянно и в Роспотребнадзор, и в приемную вице-губернатора Ивана Деева. Говорить открыто они не хотят, так как им грозят увольнением.


В Роспотребнадзоре факт обнаружения коронавируса среди сотрудников САХа подтвердил глава отдела эпиднадзора томского управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.


«Да, там есть случай. Но мы никого не закрывали, выдали предписание о проведении профилактических мер. Работаем по этому очагу», — сказал Андрей Рудиков.


Заместитель директора по развитию САХ Михаил Курилов пояснил ТВ2 в телефонном разговоре, что комментировать данную ситуацию  он не имеет права, так как речь идет о персональных данных. И что всю информацию можно получить в региональном оперштабе по коронавирусу.


Добавим, что на 3 июня 2020 года в регионе общее число заболевших достигло 797 человек.

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