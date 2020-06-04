Роспотребнадзор: в отделе САХа обнаружен очаг коронавируса

В редакцию ТВ2 позвонили сотрудники «Спецавтохозяйства» и на условиях анонимности рассказали, что на предприятии обнаружена вспышка коронавируса.

«У нас вспышка ковида в коммерческом отделе на Комсомольском, 66. Трёх положили в больницу. Сотрудники областного Роспотребнадзора вроде отдел закрыли, но он продолжает работать. Вести расчеты по договорам за мусор», — рассказали работники САХа.





Они добавили, что остальные боятся заразиться и звонят постоянно и в Роспотребнадзор, и в приемную вице-губернатора Ивана Деева. Говорить открыто они не хотят, так как им грозят увольнением.







В Роспотребнадзоре факт обнаружения коронавируса среди сотрудников САХа подтвердил глава отдела эпиднадзора томского управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.





«Да, там есть случай. Но мы никого не закрывали, выдали предписание о проведении профилактических мер. Работаем по этому очагу», — сказал Андрей Рудиков.





Заместитель директора по развитию САХ Михаил Курилов пояснил ТВ2 в телефонном разговоре, что комментировать данную ситуацию он не имеет права, так как речь идет о персональных данных. И что всю информацию можно получить в региональном оперштабе по коронавирусу.





Добавим, что на 3 июня 2020 года в регионе общее число заболевших достигло 797 человек.