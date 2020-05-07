Добрые новости
07 мая,
2020
1
фото
Новости

Роспотребнадзор: В Красноярском крае введут масочный режим

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение Роспотребнадзора о введении масочного режима в регионе. О дате введения режима пока не известно.

Роспотребнадзор: В Красноярском крае введут масочный режим

Губернатором поддержаны предложения Роспотребнадзора по введению масочного режима, — сообщили изданию «Интерфакс» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что использование масок в публичных местах снижает риск заражения коронавирусом. В пресс-службе губернатора Красноярского края заявление Роспотребнадзора пока не комментируют.

Режим самоизоляции действует в Красноярском крае с 1 апреля. Кроме того, с 11 апреля Александр Усс ограничил въезд и выезд из Красноярска и других городов, а с 21 апреля в регионе заработала система цифровых пропусков. Красноярский край, как и Томская область, попал в лидеры по «вирусному суверенитету» из-за жесткого контроля над приехавшими из других регионов.

О том, нужно ли постоянно носить медицинские маски и насколько они защищают от коронавируса, читайте в материале издания Meduza. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.