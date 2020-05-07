Роспотребнадзор: В Красноярском крае введут масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение Роспотребнадзора о введении масочного режима в регионе. О дате введения режима пока не известно.

В ведомстве также отметили, что использование масок в публичных местах снижает риск заражения коронавирусом. В пресс-службе губернатора Красноярского края заявление Роспотребнадзора пока не комментируют.





Режим самоизоляции действует в Красноярском крае с 1 апреля. Кроме того, с 11 апреля Александр Усс ограничил въезд и выезд из Красноярска и других городов, а с 21 апреля в регионе заработала система цифровых пропусков. Красноярский край, как и Томская область, попал в лидеры по «вирусному суверенитету» из-за жесткого контроля над приехавшими из других регионов.





О том, нужно ли постоянно носить медицинские маски и насколько они защищают от коронавируса, читайте в материале издания Meduza.



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