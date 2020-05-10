Роспотребнадзор уточнил условия по выходу из режима самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из режима «общей самоизоляции» в условиях пандемии коронавируса. Документ размещен на сайте ведомства.





Так на первом этапе планируется открыть все заведения сферы услуг. Возобновляется торговля непродовольственными товарами в магазинах с залами до 400 кв. метров при условии наличия отдельного входа и максимальной заполняемости — один человек на 4 кв. метра. Кроме того, станут возможны занятия спортом на улице и прогулки (исключая посещение детских площадок и других мест массового скопления).





Чтобы первый этап был возможен, нужны «устойчивая тенденция к снижению заболеваемости» и «отсутствие осложнений» обстановки. Коэффициент распространения инфекции должен быть равен 1 (один выявленный больной в среднем заражает не более одного человека до своей изоляции).





Кроме того, должны быть свободны не менее 50% «инфекционных коек» в медучреждениях. И нужно делать не меньше 70 тестов в день на 100 тыс. жителей.





На втором этапе откроются магазины с залами площадью до 800 кв. метров, а также уличная торговля. Планируется возобновить работу некоторых образовательных учреждений. Чтобы выйти на второй этап охват тестами должен составлять 90 на 100 тыс. жителей, а на одного заболевшего должно приходиться менее одного инфицированного (коэффициент заражения — 0,8).





На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта и всех образовательных учреждений. При этом кафе должны будут поставить либо перегородки, либо расставить столики на расстоянии 1,5−2 метра. Также откроются парки и скверы. В рамках третьего этапа коэффициент заражения должен составить 0,5%. При этом нужно делать 110 тестов на 100 тыс. жителей ежедневно.