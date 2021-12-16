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Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости ОРВИ в Томской области превышен на 35,5%

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Уровень заболеваемости вирусными инфекциями в Томской области выше эпидпорога на 35,5 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в области зарегистрирован 9 121 случай ОРВИ. Больше всего заболевших в возрастной группе 15 лет и старше, там уровень эпидпорога превышен на 158%. 69% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска.

По результатам лабораторного мониторинга выявлено 16 случаев гриппа типа А(H3N2). В структуре положительных находок по-прежнему регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель COVID-19, отмечают санврачи.

По данным Роспотребнадзора, прививки против гриппа в 2021 году получили более 354 тысяч человек, из них 76 тысяч детей и 278 тысяч взрослых. Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах, вузах) бесплатно.

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