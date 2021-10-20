Роспотребнадзор: Томские работодатели должны вакцинировать от ковида 80% сотрудников

К началу 2022 года от COVID-19 в Томской области должны быть привиты не менее 80% работников, включая работников сферы услуг, образования и здравоохранения. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Томской области Ольги Пичугиной, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

Вакцинированными считаются те сотрудники, которые ставили прививку или переболели COVID-19 не более 6 месяцев назад. В постановлении разъясняется, какие именно категории работников должны пройти обязательную вакцинацию. В частности, это сотрудники сферы здравоохранения и образования, транспорта, правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

«За сентябрь и истекший период октября 2021 года было зарегистрировано 4 028 случаев заболевания, показатель составил 373,2 на 100 тысяч населения, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года (3 309 случаев, 306,6 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций», – отмечает региональный Роспотребнадзор.

В целом, на 19 октября в Томской области официально зарегистрировано 45 751 случай заболевания COVID-19. 37 672 пациента выздоровели, 580 скончались.

С 15 октября в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий работников, а с 8 ноября в регионе начнут действовать новые ограничения для посещения общественных мест.