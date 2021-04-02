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02 апреля,
2021
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Новости

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости кишечными инфекциями в Томской области

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

За первые два месяца 2021 региональный Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости  острыми кишечными инфекциями, сообщается на сайте ведомства. Чаще всего болеют дети до 17 лет.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости кишечными инфекциями в Томской области

Так, в январе и феврале в Томской области зафикисировали 1216 случаев острых кишечных инфекций.


«С восьмой календарной недели 2021 года отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями с одновременным превышением среднемноголетнего уровня», — приводит пресс-служба слова  говорится главного санитарного врача области Ольги Пичугиной.


Большая часть инфекций установленной этиологии — 87,2 % , это норовирусы и ротавирусы. В почти 72% ими болели дети до 17 лет, чаще всего группами. В ведомстве отметили, что большое количество случаев заболевания фиксировались в последние четыре недели в детских образовательных учреждениях, особенно детских садах. Чаще всего ставился диагноз «норовирус», инфекция в большинстве случаев передавалась контактно-бытовым путем.


«Одной из основных причин формирования очагов стало наличие бессимптомных носителей возбудителей кишечных вирусов среди детей и персонала, а также нарушения санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в сообщении.


В связи с обстановкой глава томского Роспотребнадзора Ольга Пичугина постановила допускать детей к обучению после болезни только при наличии справки от врача-педиатра.

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