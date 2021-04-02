Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости кишечными инфекциями в Томской области

За первые два месяца 2021 региональный Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщается на сайте ведомства. Чаще всего болеют дети до 17 лет.

Так, в январе и феврале в Томской области зафикисировали 1216 случаев острых кишечных инфекций.





«С восьмой календарной недели 2021 года отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями с одновременным превышением среднемноголетнего уровня», — приводит пресс-служба слова говорится главного санитарного врача области Ольги Пичугиной.





Большая часть инфекций установленной этиологии — 87,2 % , это норовирусы и ротавирусы. В почти 72% ими болели дети до 17 лет, чаще всего группами. В ведомстве отметили, что большое количество случаев заболевания фиксировались в последние четыре недели в детских образовательных учреждениях, особенно детских садах. Чаще всего ставился диагноз «норовирус», инфекция в большинстве случаев передавалась контактно-бытовым путем.





«Одной из основных причин формирования очагов стало наличие бессимптомных носителей возбудителей кишечных вирусов среди детей и персонала, а также нарушения санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в сообщении.





В связи с обстановкой глава томского Роспотребнадзора Ольга Пичугина постановила допускать детей к обучению после болезни только при наличии справки от врача-педиатра.