Роспотребнадзор рассказал, где в Томске и пригороде не стоит купаться

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о результатах лабораторных исследований воды в более чем 10 томских водоемах. Анализы проб показали, что во многих водоемах и реках они соответствуют норме, за исключением левого берега реки Томи, реки Басандайки и Ушайки.

Как стало известно, пробы воды соответствуют требованиям безопасности в озерах Песчаное, Боярское, Беленькое, ТНХК, Тояновское, Степановское, Белое озеро, а также в озерах поселков Кисловка, Черная Речка, Новый. Также можно купаться на реке Обь, в реке Томи на Семейкином острове и Сенной курье.





«В реке Басандайка возле Аникино, на левом берегу Томи в районе Коммунального моста и в устье реки Ушайка вода не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям», — пояснили в ведомстве.





Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что купание в водоемах, в которых вода не соответствует санитарным правилам и нормам, является риском для здоровья и может послужить причиной заражения опасными инфекциями и другими заболеваниями, среди которых энтеровирусы, гепатит А, лямблиоз, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, холера и другие.





Официального открытия пляжного сезона в Томске не было из-за пандемии коронавируса. В регионе режим самоизоляции продлили до 31 августа, открыли летние кафе и общепит. До сих пор в регионе действует ряд ограничений, семьям можно гулять на улице и соблюдать дистанцию в полтора метра.









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