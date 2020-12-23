Роспотребнадзор рекомендует томичам не приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку

Ведомство отмечает, что на протяжении уже двух месяцев в регионе ежедневно фиксируется около 200 новых случаев заболевания COVID-19. По официальным данным, с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 22 736 человек. Сейчас болеют около 4,5 тысячи человек.





«Специалисты управления призывают томичей и жителей области отказаться от приглашений новогодних персонажей, так как даже справки, подтверждающие отсутствие заболевания, не дают полной гарантии, что аниматор не является переносчиком вируса, так как за один день аниматоры посещают много различных квартир и офисов, не имея представления о статусе клиента», — говорится на сайте ведомства.





Специалисты предлагают устроить для ребенка онлайн-встречу с новогодними персонажами или самостоятельно подготовить программу, переодев в Деда Мороза кого-либо из родственников, проживающих в одной квартире. Также рекомендуется проводить новогодние мероприятия на свежем воздухе, без массового скопления людей и с соблюдением социальной дистанции.