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Роспотребнадзор рассказал, ждать ли гриппа и четвертой волны коронавируса в Томской области

ТВ2 Елена Бронникова

Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора региона Андрей Рудиков дал пресс-конференцию. Он рассказал, каких штаммов гриппа стоит ждать в Томской области, готовиться ли нам к четвертой волне, и действительно ли дельта-штаммом коронавируса, который в 80% случаев сейчас фиксируется в регионе, все чаще болеют дети.

Эпидпорог по респираторным заболеваниям уже превышен

В Томской области и Томске заболеваемость респираторными инфекциями к этому дню перешагнула порог на 10% и 25%. Это, по словам Андрея Рудикова, связано с началом учебного года. Но эпидемиологи ожидают начало циркуляции нескольких видов гриппа в регионе. 

«На сегодняшний день порог заболеваемости превышен на 10%, если брать регион, хотя мы отмечаем сейчас некоторое снижение заболеваемости, на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Если говорить про Томск, то превышение эпидемического порога на 25%. И в основном заболеваемость по региону у нас превышена среди людей 15 лет и старше, а если говорить про Томск, то в ключевой группе школьники - от 7 до 14 лет. Эта ситуация ожидаемая, с учетом того, что формируются новые коллективы - школьников, групп в детсадах. Всегда это является фактором того, что будет превышение заболеваемости», — рассказал начальник регионального отдела эпиднадзора.

Он отметил, что случаев гриппа на территории региона пока не зафиксировано, речь идет об общей группе респираторных инфекций, но он ожидается. По информации ведомства, в этом сезоне ждут циркуляции иных видов гриппа, нежели в предыдущем сезоне. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения обновила состав вакцины.

«На сегодняшний день ВОЗ предложила новый состав вакцины против гриппа на эпидемический сезон 2021-2022 года. Вакцина поменялась по двум компонентам - грипп А H1N1 и гриппа А H3N2. Это говорит о том, что те люди, которые получили в прошлом году вакцину по старому составу, будут не защищены, для этого сезона она будет неактуальна, в этом году будет риск заболеть новыми штаммами. Как правило, ежегодно прогнозируемый состав вакцины совпадает с тем, что фактически циркулирует на территории РФ и Томской области. Иммунитет против гриппа, как правило, сохраняется до полугода: шесть - восемь месяцев. Поэтому в этом году особая актуальность вакцинации против гриппа», — объяснил Андрей Рудиков.

Он добавил, что несмотря на то, что ведомство отмечает увеличившееся количество желающих привиться от гриппа в этом сезоне, к этому дню прививку поставили порядка 111 тысяч человек или 12% от численности региона.

«В прошлом году гриппа не было, в этом году будет»

По словам Рудикова, в этом сезоне эпидемиологи опасаются риска наложения гриппа на коронавирусную инфекцию у больных, поэтому Роспотребнадзор считает оправданным заявление губернатора Сергея Жвачкина о начале подготовки к четвертой волне коронавируса.

«Теперь мы ковид уже можем называть совершенно точно по темпам выявления, которые наблюдаем, сезонным заболеванием. И в прошлом году мы тоже видели, что у нас вторая и третья декада сентября отмечены ростом заболеваемости достаточно интенсивным. Поэтому то, что сказал губернатор, вести подготовку наших учреждений, совершенно ожидаемая и прогнозируемая ситуация. Больные будут, рост заболеваемости будет. Его интенсивность будет зависеть от нас: насколько мы носим маски, насколько мы соблюдаем социальную дистанцию, насколько мы вакцинируемся. Мы ожидаем рост заболеваемости, а особенность этого сезона будет заключаться в том, что по прогнозам. если в прошлом году вируса гриппа не было, то в этом году он будет. И очень важно здесь разделить пациентов, которые заболели гриппом, от ковида, потому что эти две инфекции сразу - очень тяжело для организма. И не должно быть так, что если человек поступил в госпиталь респираторный с ковидной инфекцией, он должен заразиться еще гриппом. Поэтому сейчас на медработниках большая ответственность и большая задача разграничить этих пациентов с гриппом, ОРВИ и ковидом», — сказал начальник эпиднадзора регионального Роспотребнадзора.

«Ковид помолодел, но дети не стали чаще болеть»

Представитель Роспотребнадзора также прокомментировал информацию о том, что перед новыми штаммами коронавируса все чаще становятся уязвимы дети. По его словам, заболевшие ковидом действительно стали моложе, а дети болеют чаще, но это обусловлено другими факторами.

«Если говорить про структуру заболевших, то ковид помолодел. Но помолодел за счет молодежи, людей от 30 до 49 лет. Сказать о том, что у нас дети детсадовского и школьного возраста стали болеть больше нельзя. Они стали болеть в сезон, когда у нас взрослое население стало болеть больше. Дети чаще инфицируются в домашних очагах, они болеют больше за счет взрослых. Пока вот именно про детей маленького возраста - не сказать. Но точно дельта-штамм стал агрессивнее, да. Он циркулирует и в области у нас. Практически 80% от всех выявленных случаев - это дельта штамм, который стал поражать более молодой возраст, он более тяжелый по течению - это действительно так», — отметил Рудиков.

Региональный Роспотребнадзор уточнил и недавнее заявление главы федерального ведомства Анны Поповой, которая говорила о том, что в России ужесточаются ограничительные меры в связи с пандемией. 

«Ответственность за принятие решений по регионам накладывается на сами регионы в зависимости от ситуации. Какие ключевые группы включены, охват вакцинации и так далее. Регионами вводятся ограничения. Пока такого, чтобы ввести их по всей территории страны локдаун, такого нет. Мы все разные, 85 регионов в России, у всех разная интенсивность заболевших, поэтому сравнивать одни регионы с другими совершенно нельзя», — сказал Андрей Рудиков.

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